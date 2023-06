Co mówią w CARRIER o zatrudnieniu kobiet?

KOBIETY SĄ NIEZASTĄPIONE W BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ!

Prokobieca strategia działania w firmie technologicznej CARRIER Polska. Firma od lat poszukuje kobiet, które poważnie myślą o pracy w branży technologicznej. Elementem strategii rekrutacyjnej są wydarzenia KOBIECA NATURA INŻYNIERII organizowane od 2018 roku. Co więcej - nie chodzi o kobiety z doświadczeniem w branży technologii, czy IT. Chodzi o kobiety, które czują, że bliżej im do tematów ścisłych i technicznych, niż humanistycznych, do poszukiwania rozwiązywań skomplikowanych problemów biznesowych. To wydarzenie jest dla kobiet, które interesują się nowymi technologiami i rozważają możliwość pracy w firmie technologicznej.