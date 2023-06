CZY KOBIETY SĄ NIEZASTĄPIONE W PROJEKTACH TECHNOLOGICZNYCH?

24 czerwca 2023 w godz. 10-14.30 w centrum konferencyjnym na 32. piętrze OLIVIA STAR w Gdańsku odbędzie się wydarzenie KOBIECA NATURA INŻYNIERII. Jest to już 3 edycja imprezy skierowanej do kobiet zainteresowanych karierą w branży technologicznej, branży - domyślnie - bardzo męskiej. Gdański oddział międzynarodowej firmy CARRIER FIRE&SECURITY, która organizuje to wydarzenie bardzo stara się zniwelować to wrażenie kierując oferty pracy właśnie do kobiet m.in. poprzez organizację KOBIECEJ NATURY INŻYNIERII.